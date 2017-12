Oroscopo Bilancia del 2 dicembre 2017

Oroscopo del 2 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un flirt divertente…

Fine settimana simpatico, frizzante, in compagnia di persone che vi piacciono e in programma potrebbe anche esserci un flirt… Nulla di impegnativo ma quel tanto che basta per divertirvi e ciò, anche se siete in coppia. Il che potrebbe anche stimolare il partner! Seconda decade: potreste avere difficoltà a trovare la giusta strada lavorativa o ritrovare un impiego ma, sia chiaro, è un fatto momentaneo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]