Oroscopo Bilancia del 2 febbraio 2018

Oroscopo del 2 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

rimanere dietro le quinte…

All’apparenza sarete come sempre socievoli ma in realtà interiormente siete chiusi. Avete bisogno di riflettere, di fare il punto di una situazione. Gli aspetti astrali in questo momento sono positivi, è vero, ma la Luna in Vergine, posizionata dunque alle vostre spalle, fa pensare che oggi non avrete voglia di esporvi, preferirete rimanere dietro le quinte, agire nell’ombra…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]