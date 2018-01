Oroscopo Bilancia del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

esprimere apertamente le emozioni…

Con la Luna in Cancro il buonumore è latitante ma potrebbe essere l’occasione giusta per esprimere le emozioni apertamente, soprattutto se ultimamente le avete tenute per voi… Potrebbe immediatamente fare la differenza, poiché chi vi circonda capirà meglio i vostri bisogni. I familiari potrebbero non essere d’accordo con ciò che ascolteranno ma per voi, sarà comunque utile.

