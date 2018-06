Oroscopo Bilancia del 2 giugno 2018

Oroscopo del 2 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

se iniziate a spendere…

Fine settimana in cui l’impulso a spendere e spandere la farà fa padrone, soprattutto se avete lavorato duramente avete bisogno di una gratificazione per tirare su il morale! È molto probabile che abbiate anche dedicato molto tempo ed energie agli altri e ora vogliate ricompensarvi per l’impegno profuso. Il guaio è che se iniziate a spendere poi sarà difficile fermarvi…

