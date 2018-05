Oroscopo Bilancia del 2 maggio 2018

Oroscopo del 2 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

i sentimenti del partner…

Luna e Venere oggi si oppongono e potreste esservi svegliati interrogandovi sui vostri sentimenti o su quelli che la persona amata prova per voi. Aggiungiamo che il fatto non è raro: è noto fino a che punto possiate essere dipendenti dall’amore che il partner prova per voi, il modo in cui l’esprime. E se cercaste di ottenere una maggiore libertà interiore?

