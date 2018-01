Oroscopo Bilancia del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

l’amore è da sogno…

Il Sole in Acquario, da oggi si unisce a Venere nello stesso segno: transiti che vi valorizzano, potete mostrare il talento, l’abilità, concludere ottime cose nel lavoro, negli affari e l’amore è da sogno… Vi sentirete apprezzati e non dovrete alzare un dito, nemmeno il mignolino, per attirare l’attenzione: sprigionerete quel certo non so che e piacerete a tutti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]