Oroscopo Bilancia del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

a volte è meglio dire un “no”…

Il tempo, oggi sarà il vostro peggior nemico: avrete l’impressione di non farcela a portare a termine le cose, quando invece è esattamente il contrario. Sarà sufficiente organizzarvi bene e non promettere questo o quello a chi vi circonda – figli e partner compresi – prima di esser sicuri di avere tempo a sufficienza. Siete sempre gentili con il prossimo, è noto, vi dispiace dire “no” ma è meglio che non poter soddisfare le loro aspettative!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]