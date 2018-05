Oroscopo Bilancia del 21 maggio 2018

Oroscopo del 21 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una decisione definitiva…

Si annuncia un bel periodo: il Sole, da oggi in Gemelli, e Marte in Acquario in armonia con il vostro segno, vi spingono a prendere una decisione definitiva con la massima fermezza. Il passaggio di Saturno vi sta facendo prendere coscienza e, probabilmente, vedete la situazione in maniera diversa. In ogni caso, dovrete prendere il timone della situazione e imporre il vostro punto di vista, non ci sono alternative.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com