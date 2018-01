Oroscopo Bilancia del 22 gennaio 2018

Oroscopo del 22 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

il potere di seduzione…

La settimana, sul piano personale si snoda come piace a voi: vi sentirete amati e avrete prove tangibili del vostro potere di seduzione. Ed è noto che per la Bilancia, salvo qualche eccezione, è importante conquistare, piacere, sentirsi amato/a. Nel lavoro, invece, allontanate la sensazione di non essere all’altezza di un compito: sicuramente è l’esatto contrario!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]