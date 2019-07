Oroscopo Bilancia del 22 luglio 2019. Caterina Galloni: l’amore…

Oroscopo del 22 luglio 2019 per i nati sotto il segno della Bilancia (24 settembre-23 ottobre): l’amore…

Determinati a raggiungere un traguardo, a realizzare un sogno che avete da tempo. Ce la farete e tanto più sarà notevole l’impegno più sarà probabile ottenere ciò che vi sta a cuore. Se, inoltre, siete in cerca di un impiego, potreste finalmente ottenere un colloquio: non esitate a vantarvi dei passati successi, dello spirito di gruppo che possedete e della creatività. Se inoltre avete un buon curriculum, otterrete sicuramente il posto. Amore: in coppia, circola incomprensione, cercate di alleggerire l’atmosfera. Soli, dovete pazientare: l’amore arriverà anche per voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

La Bilancia nel 2019

Nel 2019, se è vero che Saturno in Capricorno in alcuni momenti vi guarderà accigliato e creerà dei piccoli ostacoli quotidiani, è pur vero saprete reagire con determinazione, non rimarrete passivi a subire: avete al vostro fianco un Super Giove in Sagittario pronto a offrirvi ottimismo e belle opportunità. E’ un anno in cui dovrete mostrarvi battaglieri, pronti a sgomitare per non perdere alcune belle occasioni che arriveranno. Avrete voglia di cambiare le abitudini di sempre, imporvi e difendere i vostri interessi: e spesso i familiari non approveranno le vostre scelte anzi si sentiranno anche minacciati dalla vostra indipendenza e autostima, ma se state agendo per il vostro meglio dovranno accettarle. Di sicuro, riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi anche se dovrete dar prova di pazienza e qualche piccolo sacrificio.

Lavoro: potreste trovarvi in un ambiente totalmente nuovo, anche se non avete cambiato lavoro potrebbero infatti cambiare le mansioni, le responsabilità. E in alcuni momenti probabilmente vi peseranno ma se volete progredire sarà indispensabile darci dentro con il massimo impegno. E’ un anno ideale per concludere accordi, firmare contratti, trovare dei compromessi.

Denaro: Qui è richiesta molta prudenza, in particolare a ottobre in cui i soldi entrano ma escono alla velocità della luce. Se sarete saggi, eviterete un bel po’ di problemi. Tanto più che a novembre è previsto un bel successo finanziario e a quel punto potrete concedervi qualche lusso.

Amore: qui vi sembrerà di stare sulle montagne russe: in coppia potrebbero esserci dei conflitti, vi piacerà giocare con il fuoco – qualche tentazione sarà in agguato – ma tenete presente che la gelosia avvelena il rapporto con il partner… Puntate ad aprile per riportare la pace nella relazione, ripartire da zero sempre che entrambi lo vogliate davvero. Soli, prima di trovare la persona giusta, attraversete un lungo periodo d’introspezione in cui vi chiederete cosa volete davvero da una storia d’amore. Il mese d’aprile sarà passionale e romantico, eccellente per incontrare l’altra metà della mela!

Salute: iniziate l’anno portandovi dietro la stanchezza accumulata nel 2018 ma pian pianino tornerete in forma e verso l’estate sarete i Superman e le Wonder Woman dello Zodiaco. Tuttavia cercate di scovare delle attività che vi permettano di scaricare le energie così da avere pieno controllo delle emozioni.