Oroscopo Bilancia del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

mettere dei limiti…

Causa lavoro, oggi vorreste essere lasciati in pace per concentrarvi e riflettere ma sembra che tutti abbiano bisogno di voi! Avrete la sensazione che lo facciano apposta ma non è così… Non c’è nulla di strano poiché solitamente permettete questo atteggiamento e non mettete dei limiti. E’ ovvio che le persone si permettano di tutto! A voi cambiare musica.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com