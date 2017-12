Oroscopo Bilancia del 23 dicembre 2017

Oroscopo del 23 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

sforzatevi di…

La Luna in Pesci vi parla e vi dice di dimenticare, almeno nel fine settimana, le preoccupazioni e approfittare dell’atmosfera festiva. Avete forse altri pensieri ma dovreste sforzarvi per le persone care e che, in alcuni casi, non hanno le vostre stesse preoccupazioni. Seconda decade: tutto va nella direzione sperata, non ci sono problemi in vista.

