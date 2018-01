Oroscopo Bilancia del 23 gennaio 2018

Oroscopo del 23 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

promesse di eterno amore…

Le nuove amicizie o una storia d’amore nata di recente, oggi sono al centro della scena. Nel secondo caso potrebbero esserci promesse di sentimenti eterni, il desiderio di trasformare il legame in una relazione importante. Allo stesso tempo, alcune questioni familiari potrebbero richiedere la vostra attenzione e non è detto sia in modo piacevole…

