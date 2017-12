Oroscopo Bilancia del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

ospiti perfetti ma…

Venere, vostro pianeta governatore, si congiunge al prudente Saturno: potreste essere tentati, oggi e domani, di mettere gli altri al primo posto e dunque correre cercando di destreggiarvi con un numero di compiti e faccende, desiderosi di essere ospiti perfetti, cuochi e intrattenitori. Non dovete nemmeno provarci! Gli altri devono dare una mano, non fatevi carico di tutto…

