Oroscopo Bilancia del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

“quel certo non so che”…

Avete “quel certo non so che” in grado di attirare gli altri come per magia… Ma, attenzione, questo splendido magnetismo può far ingelosire gli amici o il partner! E sembra che avvertiate la loro gelosia ma, d’altra parte, sarà palpabile: potrebbe infatti esserci un incontro, una riunione e riceviate un oceano di complimenti! Terza decade: inizio della giornata un po’ burrascoso, poi l’atmosfera si placherà.

