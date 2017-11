Oroscopo Bilancia del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

rimboccate le maniche e…

Dopo giorni di duro lavoro, vorreste distrarvi, pensare al divertimento ma forse dovrete concentrarvi su una questione importante. Se dovete concludere qualcosa, rimboccate le maniche e fate del vostro meglio: successivamente vi sentirete liberi come l’aria e godrete di un fine settimana rilassante e simpatico. Seconda decade: in vista, un acquisto o una vendita importanti.

