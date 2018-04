Oroscopo Bilancia del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

affrontare delicatamente una situazione…

Gli aspetti personali della vostra vita potrebbero attraversare una fase intensa e importante, in particolare per quanto riguarda le questioni familiari o con il partner. E non ci sarà modo di aggirarla! Tuttavia, dovreste affrontare delicatamente la situazione così che non nascano conflitti e sia più facile discuterne.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]