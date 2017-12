Oroscopo del 25 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

focalizzate l’attenzione su…

Preoccupati affinché le cose vadano bene, in particolare se dovete intrattenere ospiti o avete un ruolo importante in qualche evento. Andrà tutto bene, non c’è bisogno di fare il diavolo a quattro e stancarvi inutilmente. Focalizzate, invece l’attenzione su come sfruttare al meglio i momenti con le persone care! Seconda decade: settimana in cui avete grinta da vendere e sarete ben lieti di darne dimostrazione!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]