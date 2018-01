Oroscopo Bilancia del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

parlare del nulla…

Solitamente siete fan delle “chiacchierate superficiali” poiché volete andare d’accordo con tutti ma oggi non funzionerà e, all’occorrenza, sarete pronti a dare una lezioncina… Parlare del nulla equivale a perdere tempo e voi avete ben altro da fare! Prima decade: la vita vi mette di fronte a una prova importante ma, al contempo, estremamente preziosa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]