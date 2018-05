Oroscopo Bilancia del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

siete tornati in pista…

L’atmosfera è sempre pesantuccia ma ora siete tornati in pista e in grado di imporre la vostra volontà senza colpo ferire. Utilizzate il buon aspetto di Marte poiché vi annuncia che, vita privata o lavorativa, avete belle energie e risorse per battervi e uscirne vincenti! Seconda decade: in programma potrebbe esserci un acquisto o una vendita.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com