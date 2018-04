Oroscopo Bilancia del 26 aprile 2018

Oroscopo del 26 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

dettagli di poco conto…

Benessere, divertimento, relax sono in programma per il fine settimana ma non oggi. Siete molto stanchi, reagite in modo diverso dal solito. L’opposizione di Mercurio in Ariete potrebbe spingervi a non dire apertamente ciò che pensate ma l’atteggiamento sarà talmente esplicito che il mondo circostante capirà in pieno la vostra insoddisfazione. Rassicuratevi, a contrariavi saranno dei dettagli di poco conto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]