Oroscopo Bilancia del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

voltare pagina…

Non è la giornata migliore della settimana: siete un po’ cupi ma, malgrado il malumore, è sul punto di arrivare qualcosa di positivo. Potrete voltare una pagina della vostra vita! Potreste dover superare dei momenti un po’ difficoltosi, non è escluso, ma la vostra vita prende una piega diversa e migliore. Seconda decade: una conversazione vi aprirà gli occhi su un amico o un familiare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]