Oroscopo Bilancia del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

più efficienti che mai…

Con Marte in Sagittario sarete più veloci ed efficienti del solito: ciò che gli altri faranno in un’ora, voi lo svolgerete in dieci minuti e senza la minima fatica. Avrete energie illimitate e niente vi farà paura…. Spesso vedete il lavoro come una montagna da scalare ma ora, tutto vi sembrerà più facile del solito. Unica attenzione: controllate l’impazienza, evitate di scattare come molle ed essere eccessivamente franchi, un atteggiamento non sempre gradito da chi vi circonda.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]