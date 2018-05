Oroscopo Bilancia del 26 maggio 2018

Oroscopo del 26 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

vivere il presente…

I passaggi astrali vi dicono di non preoccuparvi troppo del futuro ma di vivere il presente: la vostra situazione evolverà rapidamente! Certo, Venere e Saturno sono in dissonanza e l’aspetto si fa sentire ma ricevete anche vibrazioni positive e potreste finalmente decidere che gli altri se la sbroglino da soli. Più vi lascerete coinvolgere in un certo problema e tanto più ne avrete ripercussioni negative.

