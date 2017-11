Oroscopo Bilancia del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

ribaltare positivamente una situazione…

La comunicazione tra voi e una persona sembra sia bloccata: cercate di non entrare in ansia o scatenare ulteriori tensioni poiché entreranno in gioco alcuni fattori che avranno un impatto diretto e positivo sul problema. Ad esempio nuove informazioni che vi faranno vedere la situazione in una prospettiva completamente diversa e avranno il potere di ribaltare positivamente la situazione. Il rapporto riprenderà quota rapidamente!

