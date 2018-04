Oroscopo Bilancia del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

guadagnare di più…

In un modo o nell’altro, oggi parlerete di denaro: al riguardo, farete il punto con un socio o la persona amata per un eventuale miglioramento. Già iniziato, in ogni caso, con l’arrivo di Giove in Scorpione, segno che governa il vostro settore del denaro e molti di voi, verso settembre-ottobre, hanno avviato qualcosa che potrebbe farvi guadagnare di più.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]