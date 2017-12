Oroscopo Bilancia del 29 dicembre 2017

Oroscopo del 29 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

la ruota gira…

I problemi di denaro non sono irreparabili per cui, cercate di non drammatizzare che se, in questo momento, la situazione vi sembra difficilmente superabile. Lo sapete bene: la ruota gira… La congiunzione Marte-Giove in Scorpione si fa sentire e puà scatenare preoccupazioni esagerate. Terza decade: smettete di mettere gli altri prima di voi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]