Oroscopo Bilancia del 29 gennaio 2018

Oroscopo del 29 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

attirare l’attenzione…

Saprete attirare l’attenzione su di voi in modo eccellente! Nella maggior parte dei casi sarà nel lavoro mentre in altri, affascinerete una persona… Il modo in cui vi rivolgete altri – gentili, diplomatici, pronti al complimento – avrà effetto e otterrete successo. Terza decade: Il denaro al momento può essere una preoccupazione, soprattutto se dovete fare un acquisto importante.

