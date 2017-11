Oroscopo Bilancia del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

tutto è più facile…

E’ un periodo eccellente: spostamenti, contatti, incontri vanno alla grande. In questo momento, tutto vi sembra più facile, le persone più simpatiche e la vita più divertente e leggera! Terza decade: vi sentite frustrati. Un familiare sembra ignorare i vostri consigli o non intende discutere su un problema importante. Fissarvi sulla questione non sarà d’aiuto: spostate l’attenzione!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]