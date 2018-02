Oroscopo Bilancia del 3 febbraio 2018

Oroscopo del 3 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

la battuta pronta…

In questo momento avete delle ottime carte da giocare e, in particolare, la battuta pronta, quella che a volte vi manca ma solo perché temete che gli altri reagiscano male e vi voltino le spalle… Ma oggi, voi primi sarete stupiti! Qualsiasi conversazione un po’ tesa, evolverà nel senso a voi desiderato per cui non esitate a imporre ciò che volete, senza preoccuparvi delle conseguenze che potrebbero esserci.

