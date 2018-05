Oroscopo Bilancia del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia: esprimere il vostro punto di vista ma…

Se dovrete esprimere il vostro punto di vista cercate di farlo in modo che gli altri non si offendano… Con la Luna in Sagittario il rischio è che siate eccessivamente diretti e le persone oppongano resistenza. Un approccio improntato alla sensibilità è sicuramente migliore. Seconda decade: alcuni aspetti del quotidiano vi sembrano difficili da gestire.

