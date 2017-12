Oroscopo Bilancia del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

buonumore…

La Luna in Gemelli vi regala buonumore, riuscite a prendere le cose dal lato positivo; l’aspetto astrale rappresenta una piacevole tregua soprattutto per le Bilancia che in questo momento hanno delle preoccupazioni. E oggi, in particolare, potreste ricevere la visita di una persona a cui volete bene, una telefonata o un messaggio entrambi ugualmente positivi!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]