Oroscopo Bilancia del 30 gennaio 2018

Oroscopo del 30 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

periodo fortunato…

La Luna Piena in Leone accentua il vostro fascino, la capacità di piacere sul posto di lavoro o nella vita privata. In questo momento, tutto dovrebbe riuscirvi: è un periodo fortunato e sapete bene come approfittarne; talvolta, al contrario, le persone lo fanno passare inosservato… E l’arrivo di Mercurio, domani, che formerà un buon aspetto con Marte, aumenterà le opportunità! Ne riparleremo ma vi anticipiamo che sarete molto soddisfatti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]