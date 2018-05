Oroscopo Bilancia del 30 maggio 2018

Oroscopo del 30 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

incontri e contatti positivi…

La presenza di Mercurio in Gemelli, avrà il potere di farvi sentire a vostro agio in qualsiasi circostanza e gli incontri che avrete, i contatti che stabilirete, saranno tutti positivi. E’ un ottimo transito, inoltre, per quanto riguarda i viaggi, sia per partire che per pianificare, e l’ampliamento delle vostre conoscenze.

