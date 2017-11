Oroscopo Bilancia del 30 novembre 2017

Oroscopo del 30 novembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

non fate l’errore di…

La situazione con il partner potrebbe sembrarvi difficile, imbarazzante ma lo è davvero? Potrebbe essere un’opportunità per far compiere al rapporto un salto di qualità. Non fate l’errore di attribuire le responsabilità solo all’altro/a: di quanto accade in una coppia si è sempre più o meno complici… Forse non volete discutere della questione ma, al contrario, varrebbe la pena di affrontarla!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]