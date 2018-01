Oroscopo Bilancia del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un oceano di complimenti…

Mercurio raggiunge Sole e Venere in Acquario e arriverà un oceano di complimenti! Ma, va detto, grazie anche al vostro modo di fare, la delicatezza… Per un periodo, sarete tra i segni pronti ad adulare il mondo circostante, il che non è negativo, ma non dimenticate che, come diceva uno scrittore, l’adulazione è una moneta falsa: per cui andateci piano, eviterete che l’altro si senta manipolato.

