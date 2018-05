Oroscopo Bilancia del 31 maggio 2018

Oroscopo del 31 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

lasciare tempo al tempo…

Vi trovate in una situazione affettiva in cui vi sentite poco amati o sminuiti? Lasciate che a sistemare le cose sia il tempo, abbiate fiducia! Evitate di mettervi sotto pressione per sistemare il problema poiché non è importantissimo, non ha infatti intaccato i reciproci sentimenti. Non è una situazione piacevole da vivere, è comprensibile, ma dovete lasciare tempo al tempo. Eviterete di prendere decisioni azzardate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com