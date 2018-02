Oroscopo Bilancia del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

le più belle qualità sono…

La Luna nel vostro segno accentua la delicatezza, la gentilezza e la lealtà nei confronti degli altri che ricambieranno con slancio! Le vostre più belle qualità sono esaltate, compreso l’altruismo, ma non pensate solo a dare: se dovete risolvere un problema importante, chiedete una mano senza sentirvi in colpa. Sarà sufficiente ricordare che siete sempre i primi a correre in aiuto…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]