Oroscopo Bilancia del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

se qualcosa per voi è importante…

Se ritenete che qualcosa per voi sia importante, allora varrà la pena di pagarne il prezzo in termini di denaro, tempo o energie. Un mix plantario può spingervi all’impegno rispetto a una questione familiare: non sbagliate poiché potrebbe migliorare la vita, regalare maggiore serenità a voi e ai famigliari. Prima decade: vietato svalorizzarvi! Sviluppate più autostima.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]