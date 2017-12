Oroscopo Bilancia del 5 dicembre 2017

Oroscopo del 5 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un problema in sospeso…

I pianeti vi invitano a sistemare un problema rimasto in sospeso dal 2010: una questione probabilmente di tipo professionale ma non è detto vi riguardi direttamente; potrebbe trattasi del partner o di un figlio e vi sentirete comunque coinvolti. Per un po’ il fatto potrebbe infastidirvi ma, tranquilli, l’esito sarà positivo! Terza decade: per il momento, un interrogativo rimane senza risposta…

