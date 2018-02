Oroscopo Bilancia del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una pioggia di complimenti…

Se non sarete al settimo cielo grazie all’amore, a essere in primo piano saranno allora la creatività, l’ispirazione… In ogni caso, avrete la piacevole sensazione della riuscita, di essere sotto i riflettori grazie alla qualità di qualcosa che avete realizzato. Arriverà una pioggia di complimenti che vi faranno arrossire di piacere! Terza decade: gran voglia di mollare gli ormeggi e non è detto che non lo facciate.

