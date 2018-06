Oroscopo Bilancia del 5 giugno 2018

Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

delegare delle responsabilità…

Non vi si può certo rimproverare di non assumervi le responsabilità, ne avete anche troppe! E se oggi ne lasciaste una parte agli altri? Pensate anche a voi, a rastrellare delle gratificazioni: Marte in Acquario è positivo e vi aiuta trarre piacere dalle attività, soprattutto creative e ciò farà arrivare delle ricompense, un successo!

