Oroscopo Bilancia del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una verità che…

Fine settimana in cui si fa sentire l’aspetto di quadratura Mercurio-Plutone: una verità potrebbe saltare agli occhi e avrete difficoltà ad accettarla. Potrebbe trattarsi di un qualcosa di strettamente intimo che vi riguarda oppure di un familiare che vi mente… In entrambi i casi la situazione diventerà chiara, anche se in voi scatenerà un po’ di turbamento. Meglio sapere che vivere nell’ignoranza. Il sapere è potere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]