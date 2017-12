Oroscopo Bilancia del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

evitate la fretta…

Un atteggiamento meno inquieto può essere la chiave per compiere ulteriori progressi, sia rispetto a un rapporto di lavoro che a un legame d’amore importante ma che al momento sembra siano difficili da gestire. Date tempo al tempo, evitate di avere fretta poiché le cose presto inizieranno a evolvere in modo positivo! Terza decade: voi o il rapporto di coppia, per l’ennesima volta, siete messi alla prova. Sentite che non siete sulla strada giusta ma avete difficoltà ad accettarlo: la buona notizia è che al’inizio del 2018 il legame riprenderà quota.

