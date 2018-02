Oroscopo Bilancia del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

esprimere apertamente i sentimenti…

Condividere i sentimenti che provate nei confronti di una persona per voi speciale o tenerli per voi? Le due ipotesi potrebbero sembrare ugualmente valide e, per questo, avere difficoltà a decidere quale sarà la prossima mossa. Eppure, con questa bella Venere, qualcosa potrebbe spingervi a esprimerli, parlarne apertamente e, alla fine, ne sarete felici!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]