Oroscopo Bilancia del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

la sensazione di riuscita…

Venere in Cancro vi dà una mano se dovete concludere un accordo o portare a termine un lavoro con soddisfazione. Grazie ai buoni risultati, ad accompagnarvi sarà la piacevole sensazione di riuscita! Il 13 giugno, inoltre, il pianeta entrerà in Leone – un segno per voi positivo – e avrete la possibilità di dimostrare quanto valete!

