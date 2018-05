Oroscopo Bilancia del 6 maggio 2018

Oroscopo del 6 maggio 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

serata all’insegna dell’amicizia…

Inizio giornata in cui aleggia la sensazione di solitudine: anche se in buona compagnia, non vi sentite sostenuti. Ma l’atmosfera sarà migliore in serata, non mancherà la presenza di amici affettuosi. Non sappiamo se è dovuto al fatto che sarete più aperti, disponibili o dipenderà dagli altri ma, in ogni caso, vivrete bei momenti.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]