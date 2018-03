Oroscopo Bilancia del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una proposta che…

Mercurio e Venere congiunti in Ariete a voi parlano della vita di coppia ma potrebbero anche segnalare una proposta sulla quale non avrete tempo di riflettere. Potrebbero chiedervi di dare una risposta veloce ed è noto che non è il vostro forte… Può essere che la proposta sconvolga le vostre abitudini ma tuttavia, date una risposta nel tempo richiesto: non tiratevi indietro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]