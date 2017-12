Oroscopo Bilancia del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno della Bilancia:

un programma piacevole…

Non sarete al settimo cielo ma il buon aspetto tra Luna e Venere, ha il pregio di farvi sentire bene con voi stessi e, soprattutto, nei rapporti con il mondo circostante. Potreste avere un programma piacevole, ad esempio un’uscita con gli amici pr distrarvi un po’ e non stupisce: in questo momento avete voglia di divertirvi… Terza decade: comunicazione complicata con una persona cara.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]