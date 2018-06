Oroscopo Bilancia del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno della Bilancia:

una proposta gratificante…

Giornata molto positiva! Potrebbe esserci un’opportunità di lavoro o che sul piano personale arrivi una proposta o un invito gratificante. Inoltre, un viaggio potrebbe essere in programma e voi, in effetti, in questo momento avete parecchia voglia di partire, cambiare aria! Infine, potreste ricevere notizie – che vi faranno piacere – da una persona cara che vive all’estero.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com